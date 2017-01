Andrei Kuzitškin: Keskerakond! Meid, venelasi, ei ole vaja kaitsta

Elame maailmas, kus kõik on ostetav ja müüdav. Tootjate konkurents on suur, mistõttu paljusid produkte lihtsalt ei pakuta tarbijale, vaid määritakse neile südikalt pähe.

Kauba mahamüümiseks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, millest üks on võrkturundus. Selle peamine eripära on teatava brändi või tooteliigi müümine isiklike sidemete abil. Sisuliselt moodustavad müüjad sekti, milles organisatsiooni juht etendab guru rolli, kelle autoriteeti ei seata kunagi kahtluse alla. Kõik rühmituse liikmed alluvad lakkamatule psühholoogilisele survele, ratsionaalse maailmavaate asemele astub pime usk ning rituaalid ja kogunemised muutuvad võrkturunduse müüjate elulaadiks. Kõige selle ohvrid on aga ostjad, kes omandavad väga suure hinna eest täiesti ebavajalikke asju. Aga kannatavad omamoodi ka tavalised müüjad, kelle osaks langeb korraldajate lubatud muinasjutulise tulu asemel ainult puhas kahju.

Alternatiivne «vene» erakond on määratud läbi kukkuma

Tundub, et täpselt samasuguse mudeli järgi toimib Keskerakond. Sellel on oma guru – Edgar Savisaar, siis on rakukeste organiseerijad alates Jüri Ratasest kuni Yana Toomini ja seejärel lisanduvad lihtmüüjad ehk parteiaktivistid. Ostjad on sel puhul Eesti valijad, kes on väga täpselt jagatud rahvusliku tunnuse järgi. Eestlased hääletavad keskpartei poolt, vahetades oma hääle munitsipaaltellimuste ja omavalitsuste ametikohtade vastu. Venelased annavad oma hääle aga nõukogude mineviku mälestuseks ja lootuses, et see näeb taas ilmavalgust.

Tsentristide «müük» siinmail sarnaneb vägagi toidulisandite müügiga Venemaal: tohutult kära, tohutult reklaami, tohutult lubadusi. Ent tulemused kiire ja täieliku tervenemise mõttes praktiliselt puuduvad.

Keskerakonna kandidaadi Olga Ivanova valimisreklaam. / Mihkel Maripuu

Kindlasti tuleb tunnustada Keskerakonna loojat Savisaart. Ta suutis 1991. aastal Rahvarinde rusudele rajada poliitilise jõu, mis imes nagu tolmuimeja endasse kõik tol ajal eksisteerinud venelaste opositsioonilised liikumised. See tegevus kestab aina edasi. Kõik püüded luua Eestis alternatiivne «vene» erakond on määratudki läbi kukkuma, kuni tegutseb nii võimas «poliitiline akumulaator» nagu keskpartei.

Möödunud aasta lõpus üle pika aja taas valitsusesse pääsenud partei peamise valijaskonna moodustavad loomulikult Eesti venekeelsed valijad. Mida ka uurijad ei ütleks, kõigub eestlaste poolehoid reformistide, sotsiaaldemokraatide, konservatiivide ja IRLi vahel. Venelaste poolehoid on aga vankumatu: ainult «raudne» Edgar, ainult Keskerakond. Miks?

Aga selle pärast, et ainult Keskerakond pakub kohalikule venekeelsele valijale valikut mõnusaid «toidulisandeid»: kodakondsuse nullvariant, vene keelele teise riigikeele staatus, venekeelsete koolide säilitamine ja magustoiduks veel 7. jaanuari (õigeusu jõulude) kuulutamine riigipühaks.

Vene mees löömas risti ette Stalini «ikooni» ees. / Scanpix

Pole midagi, et neid lubadusi jagab (eri sõnastuses) Keskerakond juba veerandsada aastat. Selline see vene inimene kord juba on: tõotatut oodates on ta valmis elama ja surema, andma oma usu edasi lastele ja lastelastelegi. Ei ole probleem seegi, et Savisaar oli riigikogu asespiiker, kaks korda minister ja korra isegi valitsusjuht, aga ei täitnud ühtegi lubadust. Selline see vene inimene kord juba on: võim on talle püha ja kui isake tsaar istub troonil, siis ei saa talle ühtegi pattu süüks panna. Isegi pärast surma ei hakata kadunukest niisama laitma. Seepärast püsib Venemaal seniajani nii Stalini kui ka Lenini kultus. Eesti venelastele on Savisaar see «Lenin mausoleumis»: igavesti elav ka siis, kui ta on poliitiliselt juba surnud.