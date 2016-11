Postimees 1931. aastal: kolmiksõja algus Mandshuurias? Ameerika astub vahele?

Teatatakse veel, et strateegilised punktid jõe põhjapoolsel kaldal on okupeeritud, et hiinlaste tulistamine Jaapani vägesid ei takistaks silla parandamisel.

Shanghaist teatatakse nende võitluste kohta, et mõni miil Angantschist lõuna pool on tekkinud Hiina ja Jaapani vägede vahel ägedad lahingud Nonni jõe raudteesilla pärast. Hiina vägesid olevat seal 1000 meest.

Hiljem teatatakse, et löödud Hiina väed on korratult taganemas. Hiina-Jaapani vahekorra tõsidust suurendab asjaolu, et võitlused Nonni jõel on Nõukogude Vene mõjupiirkonna lähedal. Võitlusi peetakse 50 km kaugusel Ida-Hiina raudtee piirkonnast, mis teatavasti seisab Hiina ja Vene ühise kontrolli all.

Uute võitluste puhul on Ameerika Ühisriikide valitsus oma esindajatele Kauge-Idas annud uusi juhtööre. Ameerika esindajad Tokios ja Nankingis peavad Hiina ja Jaapani valitsusele seletama, et võitluste jatkamine Mandshuurias raskendab selletagi väga tõsist seisukorda. Ühisriikide suursaadik Tokios esitas Jaapani välisministrile märgukirja, mille sisu on otsustatud mitte avaldada.

7.11.1931