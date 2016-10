Stalnuhhin ja Boroditš Reformierakonna ja Keskerakonna ühist valitsust ei välista

«Igas erakonnas on eriarvamused ja neid pole vist ainult kalmistul,» sõnas reformierakondlane Deniss Boroditš partei siseheitlust kommenteerides.

Erakondade siseheitlusi ja võimalikke muudatusi valitsuskoalitsioonis Boroditš omavahel ei seostaks, ehkki just Keskerakonna võimaliku juhivahetuse tagajärjel sellist olukorda ennustatakse.

«Teatud hetkel võivad tekkida probleemid, kus koalitsioonil ei ole enam võimalik olla koos, koalitsioonilepingu täitmine on küsimargi all ja tekivad vaidlused,» ütles seepeale keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin.

«Mina ei välista mingit liitu, sest mõni aeg tagasi tuletasin meelde, et minu arvates parim koalitsioon oli see, kus Keskerakond ja Reformierakond olid sajandi alguses koos,» lisas Stalnuhhin, kes usub, et kõige rohkem probleeme saigi lahendatud just siis, 15 aastat tagasi.

Edgar Savisaare võimalikku väljatulekut oma valimisnimekirjaga kohalikel valimistel Stalnuhhin tõenäoliseks ega sobivaks ei pea.

«Erakonda, kuhu sa oled astunud, peab võtma kui ideoloogiat. See pole mingi aktsiaselts, mis tegutseb kitsa ringi huvides. Ma ei kiida seda mõtet heaks ja pigem loodan, et lepime omavahel kokku ja jätkame tööd. See on enamuse soov.»

Reformierakonna auesimehe ähvardust uus partei luua, Boroditš tõsiseltvõetavaks ei pea.

«Ma ei ole üldse kindel, kui tõsiselt Siim Kallas seda uut erakonda tahab. Tema väljaütlemisest ma nii selgelt aru ei saanud,» kommenteeris Boroditš ning lisas, et uue ja suure erakonna loomine eeldab väga paljusid inimesi ja mõttekaaslasi, kellega see luua.

«See on ka väga kulukas projekt. Ma ei kujuta ette, et seda alla 2 miljoni euroga oleks võimalik teha. Ma ei näe inimeste hulka, kes tahaks oma rahast loobuda uue erakonna tegemiseks,» lisas ta.