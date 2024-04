Roberta Metsola ⟩ Rändelepe on tiigrihüpe paremuse suunas

Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste eel valmistas väga paljudele eurooplastele suurt muret rändeküsimus. Kolmapäeva õhtul kiitis Euroopa Parlament heaks uued Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapoliitikat reguleerivad õigusaktid, mida valmistati ette rohkem kui kümme aastat. Olen veendunud, et need seadused loovad selguse ja aitavad tõepoolest olukorda muuta.

Rändepakett, mille poolt teid esindavad Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid, loob tugeva õigusraamistiku, mis on kõigis liikmesriikides ühesugune. Mis toimib ja kaitseb. See aitab meil kindlustada oma piire, kohelda inimlikult ja õiglaselt neid, kes vajavad kaitset, käituda kindlameelselt nendega, kellel ei ole õigust abile, ning kohelda täie rangusega inimkaubitsejaid, kes kasutavad ära kõige kaitsetumas olukorras olevaid inimesi. Ränne on ennekõike inimsuse küsimus ja statistika varjus peituvad inimeste elud.