Eestil on valida kärbete, maksutõusude või kallite lubaduste ülevaatamise vahel. Kõike korraga ei saa ning kui ei kärbi asju, tuleb kärpida inimesi, kuid kriise lahendavad just inimesed.

Eesti on majanduslanguse ja kulude kasvu tõttu sattunud olukorda, kus häid valikuid on vähe. Ometigi on valikus kallitest lubadustest loobumine ning mõistlike valikute tegemine, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort.