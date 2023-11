RAINER SAKS ⟩ USA meedia teatel survestab Lääs Ukrainat territooriumi loovutama

USA meedias levis info, et USA ja ELi liikmesmaad on asunud survestama Ukrainat rahuläbirääkimisteks Venemaaga. USA telekanali NBC väitel arutatakse võimalust loovutada Venemaale rahulepingu eest territooriumi. Selliseid spekulatsioone on meedias avaldatud ka varem, kuid need ei ole senini õigeks osutunud.

On selge, et Hamasi kallaletung Iisraelile ja mitmes Ukrainat toetavat riigis kujunenud sisepoliitiline olukord põhjustab ärevust ja ebakindlust. Ukraina vägede vähene edenemine maastikul selle aasta vältel põhjustab kindlasti veel palju hoogsas stiilis esitatud musti stsenaariume. Kõik see süvendab Venemaa juhtide motivatsiooni sõjategevusega jätkata, mis tähendab ka jätkuvaid rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule. Kui Putin on veendunud, et neile pakutakse mingeid territooriume Ukrainas, nõuab ta seepeale kogu Ukrainat endale.