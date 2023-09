Eesti peab kaaluma jalaväemiinide keelustamise leppest taganemist

Ent kaitseministeeriumi esindaja Peeter Kuimeti sõnul on põhiküsimus, kui palju annavad jalaväemiinid juurde Eesti reaalsele kaitsevõimele. Pealegi on Eestil pikk nimekiri teistestki relvaliikidest, mida on vaja ja mis on riigikaitse tagamisel jalaväemiinidest olulisemad.

Ukraina sõda on samas näidanud, et lääs on loobunud mitmest «punasest joonest», ja seega ei maksaks arvata, nagu tähendaks Ottawa konventsioon mingisugust tabu. Ehk debatt Ottawa konventsiooni üle ei peaks olema vaid Eesti-sisene, vaid see tuleks viia NATO tasemele.

Riigisiseselt aga on Ottawa konventsiooni üle peetav debatt riigikogus paradoksaalses olukorras. Nimelt on lepingust lahkumise algatamise taga enamikus EKRE liikmeid. Samas on EKRE ise tunnistanud, et jätkab riigikogu töö takistamist seni, kuni peaminister Kaja Kallas pole tagasi astunud. Viimane aga pole lubanud seda teha.