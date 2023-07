Umbes sentimeetripikkune pähklikärsakas on üsna kiire ja närviline modell. Pildil on näha ka sarapuupähkli lüdi katvad näärmekarvad.

Pärast lehekuu öökülmi ja kesakuu põuda tundus, et sarapuud jäävad sel aastal pähkliteta ja needki vähesed pisinublakad, mida sarapuuokstel näha on, kärbuvad ning kukuvad puude küljest lahti. Ent jaanipäevast alates on vihmad taimestikku turgutanud ning ka pähklid on hakanud taas kasvama.