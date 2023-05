Jens Jaanimägi ⟩ Abieluvõrdsuse vastased, olge avalikkuse ja iseenda vastu ausad

Ajast, mil toona alles loodav koalitsioon avalikkusele sooneutraalse abielu tulekust teada andis, on meid tabanud abieluteemaliste arvamusavalduste laine. Ise kaalusin seekord sõna võtmisest kõrvale hoida, sest tundus, et iga seda teemat puudutav argument nii ühelt kui ka teiselt poolelt on korduvalt läbi leierdatud. Alati samad inimesed samu seisukohti avaldamas, midagi uut siit ometi ei tule. Ent täpsem nn väärtuskonservatiivide hädakisa vaatlus avaldas, et päris nii siiski ei ole. Kas need uuelaadsed argumendid on kuidagi pädevamad kui ennekuuldu? Väheüllatavalt ei, kuid mõnes mõttes on need senikuuldust huvitavamad.

Vastuargumente saab laias laastus jaotada kaheks: need, mis rõhuvad emotsionaalsetele (mõni võib-olla eelistab öelda vooruseetilistele) seisukohtadele, ja need, mis püüavad mingitel vähegi päriselulisetel probleemidel põhineda. Esimestega sisuliselt vaielda ei saa. Kui kellegi arvates on homod jälestusväärsed, siis ma teda ühegi ratsionaalse argumendiga ümber ei veena. Samamoodi nagu ei veena inimest värvieelistuse, lemmiklõhna ja eelistatud muusikažanri osas ümber. Kust sellised eelistused tulevad, jäägu psühholoogidele uurimiseks, ja kuidas nad meie maailmapilti sobivad, filosoofidele, aga mis kõigel sel vaieldamatult ühist on: need hinnangud on sügavalt ebaratsionaalsed ega pretendeeri ratsionaalsusele. Keegi ei tule ütlema, et neil, kellele meeldib sinine värv, on vale arvamus, neil aga, kellele punane, õige. Kui kellegi arvates ongi homod lihtsalt rõvedad, imelikud või kuidagi oma olemuselt sellised, et ei vääri õigusi, siis on see samaväärne minu arvamusega, et kohupiimasõõrikud on üsna võikad.