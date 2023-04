Jüri Toomepuu ⟩ Abieluvõrdsus – väärtuslik või väär?

Abieluvõrdsuse eelnõu eesmärk on anda homoseksuaalsetele abiellumiseks, lapsendamiseks ja laste kasvatamiseks võrdsed õigused heteroseksuaalsete paaridega.

«Võrdsus» on kena sõna – võrdsusele vastuvaidlejaid on kerge tembeldada kurjadeks demokraatia ja õigluse vaenlasteks. Ratsionaalselt mõtlevad inimesed saavad aga aru, et probleemid samasooliste abieluvõrdsusega on keerulised ja mitmetahulised. Need hõlmavad eetika, inimõiguste, õigusraamistike, kultuurinormide ja ühiskonna demograafilise jätkusutlikkuse küsimusi.

Inimesed demokraatlikus ühiskonnas võivad nõuda, et neil oleks õigus armastada ja abielluda ükskõik kellega. Aga ühtede õigused ei tohi riivata teiste õigusi. Paljud näiteks arvavad, et homoseksuaalsetele lapsendamise ja lastekasvatamise õiguse andmine piirab drastiliselt laste kaitset.

Mõnes kontekstis on võrdsus õige ja hea, aga fakt on see, et looduse seadused ei põhine võrdsusel. Kõik inimelud on väärtuslikud, kuid mitte samaväärsed. Inimkonna arengut on edasi viinud need, kes pole teistega võrdsed. Seda saavutavad need, kes on keskmisest andekamad, ettevõtlikumad, julgemad ja enamasti ka moraalsemad.

Ka kõige sõgedamad võrdsuse jüngrid saavad aru, et geeniused ja idioodid ei ole vaimsetelt võimetelt võrdsed; olümpia kümnevõistluse medalite võitjad ja füüsiliste puuetega inimesed ei ole kehalistelt võimetelt võrdsed; need, kes teevad kasulikku tööd ja need, kes logelevad, ei ole tahteomadustelt võrdsed. Ka kõige sõgedamad võrdsuse nõudjad peaksid aru saama, et erinevad inimesed ei vääri võrdset tasu ja tunnustust.