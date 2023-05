Alo Malt ⟩ Abieluvõrdsus kui julgeolekuoht

Iga riigi kalleimaks varaks on tema kodanikud. Kui kodanikel läheb hästi, nad on õnnelikud, siis läheb ka riigil hästi. Ja vastupidi. Kõige hullem on see, kui kodanikke nõnda väheks jääb, et riigil kui niisugusel enam mõtet polegi. Jõuga nn abieluvõrdsuse kehtestamine tekitab väikses Eesti ühiskonnas paljudes inimestes vaikset protesti ja lootusetust, mida pole kellelgi tarvis. Kui see lootusetus kasvab totaalseks käegalöömiseks, siis näen mina oma meelsuse avaldamiseks ainsa järelejäänud võimalusena Eesti kodakondsusest loobumist.