Martin Mölder ⟩ Abielu ja perekonna tähendust ei peaks praegu ja sellisel viisil muutma

Nagu valijaskonnas, pole ka praeguses riigikogus saadikute tasandil tegelikult toetust abielu mõiste muutmisele. Postimehe valijakompass, mis keskendus kandidaatidele ja nende poliitilistele hoiakutele ja eelistustele, sisaldas muuhulgas küsimust, kas abielu peaks Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Kui arvestada riigikogu mandaadist loobujaid ja asendusliikmeid, kes on tulnud valitsusse siirdunute asemele, on praegu riigikogus istuvatest saadikutest teada 82 seisukoht sellele küsimusele. 39 neist arvavad, et abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks ja 36 arvavad, et ei peaks. Seitsme jaoks ei ole see teema oluline.

Eesti 200 fraktsiooni 14 liikmest on teada kõigi seisukoht ning nendest üks arvab, et abielu peaks pigem jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks ning ülejäänud arvavad, et ei peaks. Isamaa fraktsioonist (kaheksa liiget) on teada kõikide seisukohad ning kõik arvavad, et abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. EKRE fraktsioonist (kokku 17 liiget) on teada 12 riigikogu liikme seisukohad ning samuti kõik nendest arvavad, et abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Keskerakonna fraktsioonist (kokku 16 liiget) on teada 12 liikme seisukohad ning nendest kümme arvavad, et abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks ning kaks, et ei peaks. Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist (kokku üheksa liiget) on teada kaheksa liikme seisukohad ning kuus neist arvavad, et abielu ei peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks ning kahe jaoks ei ole see teema oluline. Ning lõpuks on Reformierakonna fraktsiooni 37 liikmest teada 28 seisukoht sellel teemal ning nendest kaheksa arvavad, abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, 15 arvavad, et ei peaks jääma, ning viie jaoks ei ole see oluline.