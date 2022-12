KALEV STOICESCU ⟩ Uus invasioon Valgevenest on väheusutav. Lukašenka põhihuvi on mujal

Valgevene on Venemaa partner kuriteos algusest peale ehk alates 24. veebruarist, võimaldades Venemaale kasutada oma territooriumit Ukrainasse sissetungiks ning raketi- ja droonirünnakute korraldamiseks. Venemaa püüdis Valgevenet otseselt sõtta kiskuda ja see oleks olnud võimalik invasiooni algfaasis, kui Vene väed ründasid Kiievit. See võimalus on muutunud pea olematuks peale Vene vägede taandumist Kiievi alt ja kogu Põhja-Ukrainast.

Ukraina kaitsejõud mõistagi keskenduvad okupeeritud alade vabastamisele, kuid võib-arvata, et ta on kindlustanud vabastatud alad, mis piirnevad Valgevenega, vaatamata ohu vähenemisele sellel suunal. Venemaa ja Valgevene ühised õppused paistavad olema Valgevenele, sealhulgas diktaator Lukašenkale, üpris vastumeelsed. Tema peamine mure on seotud enda võimul püsimisega, mitte Putini võiduvõimalustega.

Venemaa püüab jätkuvalt hajutada Ukraina kaitsejõudusid, et nad oleksid sunnitud igaks juhuks katma ka põhjasuunda, kuid uue invasiooni oht Valgevene kaudu, sealhulgas Valgevene üksuste osalusel, on siiski minimaalne. Venemaa peaks selleks liigutama vägesid Donbassist ja teistelt okupeeritud aladelt, mida ta püüab meeleheitlikult enda käes hoida.

Ukraina läänesuunaliste varustuskanalite (maanteede ja raudteede) ründamine on kindlasti üks Venemaa prioriteetsetest eesmärkidest, kuid seda tehakse pigem raketilöökide, kui maismaal toimuva invasiooni kaudu, mille õnnestumise tõenäosus on väga väike. Valgevene diktaator teab lisaks, et sõtta astumine oleks valgevenelaste seas äärmiselt ebapopulaarne samm ning massiliste meeleavalduste risk on küllalt suur.