Andrei Kuzitškin ⟩ Putini lõpp ja viimane homo soveticus

Ameerika filosoof ja politoloog Francis Fukuyama esitles 1992. aastal avalikkusele oma raamatut «Ajaloo lõpp ja viimane inimene». Raamatu autor väitis, et NSV Liidu kokkuvarisemine toob kaasa lääneliku liberaalse demokraatia lõpliku võidu. See omakorda tähendab ideoloogilise vastasseisu ajastu lõppu ning tähistab sõdade ja revolutsioonide lõppemist. Inimtsivilisatsiooni kuldajastu tundus täiesti reaalsena.

Paraku ei osutunud Fukuyama mitte prohvetiks, vaid utopistiks. NSV Liit sündis uuesti Vene oligarhide ja eriteenistuste impeeriumina. Täpselt 30 aastat pärast uue kuldajastu saabumist käsitleva raamatu ilmumist viis uus diktaator Vladimir Putin maailma ülemaailmse sõja lävele. Ja homme võib inimkonna ajalugu ka tegelikult lõppeda. Kuid see on tulevikuväljavaade. See aga, mis täna juba kindlasti juhtus, on Putini ajaloo lõpp. Putin tahtis, et tema nimi kirjutataks igaveseks ajalooraamatutesse. Muidugi kirjutatakse ta nüüd neisse sisse. Kuid ta saab olema samas reas sõjakurjategijatega, sealhulgas Mussolini ja Hitleriga.