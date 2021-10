Seda on praegu keeruline lühidalt kommenteerida. On olnud aegu, kus liidus/liitudes oldi seisukohal, et me ei ole koolituskontor, tuleb keskenduda oma peamistele põhikirjalistele eesmärkidele. See seisukoht elab mõneti oma elu edasi.

Tänase juhatuse põhimõtteline seisukoht on, et me läheme personaliprojektiga edasi. Aga nüüd valitakse ka uued liidu juhtorganid. Me tuleme konkreetselt selle küsimuse juurde veebruaris. Pärast seda on selge, kuidas ja millises ulatuses teemaga edasi läheme. Kõik oleneb ka sellest, kas ja kui suur on riigipoolne finantseerimine, kas on võimalik kaasata n-ö Euroopa raha ning kas ja millises ulatuses on meie liikmed nõus seda tegevust finantseerima.