Teadlased avastasid koroonaviiruse uued lähisugulased

Teadlased avastasid, et Põhja-Laose lubjakivikoobastes elavatel nahkhiirtel on koroonaviirused, millel on SARS-CoV-2 põhitunnused. Uuring toetab hüpoteesi, et pandeemia sai alguse nahkhiirte kaudu levivast viirusest.

Professor avaldab olulise teguri, mis paneb immuunsüsteemi enneaegselt vananema

Tartu Ülikooli professor dr Kai Kisand räägib, et lisaks ülekaalulisusele kiirendab immuunsüsteemi vananemist ka ühekülgne, liialt kaloririkas ja vähe kiudaineid sisaldav dieet.

Üllatav ühend aitab tõhusalt kolesterooli alandada

«Kolesterooli sisaldust veres aitab normaliseerida füüsiline aktiivsus, dieet ja vajadusel spetsiifilised ravimtaimed: küüslauk, artišok, punane riis,» nendib professor Ain Raal, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja.

Kiik: tõhustusdoosidega vaktsineerimist alustame oktoobris

Tervise-ja tööminister Tanel Kiige sõnul vaktsineerimisplaani prioriteet endiselt vaktsineerimata inimesed, kuid siiski kuuluvad riskirühma ka vanemaealised. Seetõttu hakatakse pakkuma lisadoose ja tõhususdoose.

Teadus- ja arendusnõukogu pidas oma viimase istungi

Valitsust nõustav Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) pidas teisipäeval oma viimase istungi enne nõukogu tegevuse reformimist. Oktoobris kinnitatakse TANi uus koosseis ning nõukogu uueks nimeks Teadus-arendus- ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu (TAIP nõukogu).

Õpetaja palk kasvab

Valitsus teatas, et õpetajate palgakasv tuleb, aga kas vaid viis protsenti või rohkem sõltub ministeeriumi valikutest.

Palju ülekaalulisi lapsi

Eesti õpilaste seas on valede harjumuste tõttu murettekitavalt palju ülekaalulisi.

Dirigent Paavo Järvi. Urmas Luik/Parnu Postimees

KULTUUR