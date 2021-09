Pärast kaheksat aastat Norra tüüri juures tunnistas konservatiivist peaminister Erna Solberg lüüasaamist. Viisakalt soovis ta edu võiduka Töölispartei liidrile Jonas Gahr Størele. Ja ühtlasi andis teada, et järgmised neli aastat töötab ta selle nimel, et ise taas valitsusjuhiks tõusta.