Allar Jõks: parim seadus sünnib põhimõttel «tark ei torma»

Teenusmajanduse Koda ja Postimees on parima ja halvima seaduse võistlust läbi viinud seitse aastat. Eesti õiguskultuur on selle aja jooksul paranenud, mõneti kindlasti ka hea õigusloome tava võistluse tõttu.

Maailm muutub meie ümber iga päev keerulisemaks ja nii ka õiguskord. Seetõttu vajab Eesti õiguskord pidevat «tehnohooldust». Sellest on kantud ka võistluse žürii aastate jooksul tehtud ettepanekud õigusemeistritele. Lähenevate valimiste valguses on huvitav jälgida, kui oluliseks peavad erakonnad hea õigusloome tava järgimist ja mida lubatakse selle parandamiseks ette võtta.

2017: «Kuidas pidurdada turbomenetlusi, mis võimaldavad sisuliselt kahe nädalaga seadustada kõik «kibekiired ja hädavajalikud» sammud? Kaaluda võiks riigikogu kodukorraseaduse muutmist nii, et nn äkkmenetlusi saaks poliitilise tahte seadustamisel kasutada ainult erakorralistel asjaoludel. Ja vaikiv kokkuleppe võiks olla, et valitsuse vahetus ei ole selline asjaolu. /…/ Selleks et õiguse loomist kaitsta pelgalt usule või veendumusele tuginevate otsustajate eest, võiks kaaluda riigikogu komisjonide võimekuse tõstmist nõunike arvu suurendamise abil. See oleks ka üks võimalus vähendada riigikogu kummitempli rolli.»