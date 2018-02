Kihnu Virve ei ole patrioot ehk Eesti õigus moraalipaanika pantvangis

Alkoholiaktsiisi tõstmisel eirati peaaegu kõiki hea õigusloome tava põhimõtteid. Ei kaalutud mõjusid, halvustati asjatundjate hoiatusi ja ignoreeriti alkoholipoliitika raamdokumendis kokkulepitut ning keelduti õppimast teiste riikide vigadest. Tulemuseks on õiguslikult autistlik lahendus, millel on väga kõrge hind: saamata jäänud maksutulu. Rääkimata mõjust rahvatervisele ja mainekahjust.

Innovatiivne riik

Võistluse eesmärk ei ole ainult taunida, vaid ka tunnustuse kaudu kujundada meie õiguskultuuri. Žürii valis parimaks riigihangete seaduse. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on tehnilise ja Eesti elu vähe mõjutava õigusaktiga.

Pilk paragrahvi taha

Väär- ja väärtseadusi on valitud seitse aastat. Mida on õpitud?

Eraalgatuslikult tekkinud hea õigusloome tava on tulnud, et jääda. Tavast on saanud üks mõõdupuu, mille järgi avalikkus ja ajakirjandus on asunud hindama valitsuse ja parlamendi tööd.