Peeter Langovitsi tagasivaade: elagu Eesti!

Korraldajad said inspiratsiooni ka Soome iseseisvuspäeva vastuvõttudest. Presidendipaar soovis, et üritus oleks põhjamaiselt rahulik, tagasihoidlik ja lihtne. Sellisena, nagu me tänapäevani toimuvaid vastuvõtte tunneme, leidis see esimest korda aset Estonias 24. veebruaril 1993, mil tähistati Eesti Vabariigi 75. sünnipäeva.