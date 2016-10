Päeva karikatuur: Trumpi trumbid

Alar Kilp: poliitik ei ole meeste amet

Riigi tasandi poliitikasse ei jõua keegi pelgalt tänu soole, vanusele või haridustasemele. Seda, millist ressurssi on vaja poliitikasse pääsemiseks, saab tuvastada, kui vaadata, kes ja kuidas on jõudnud riigikokku ning kes sai või keda peeti tõsiseltvõetavaks kandidaadiks viimastel presidendivalimistel. Suurde poliitikasse jõudmiseks tähtsaid omadusi on erinevaid – mõnedes neist on mehed ja naised võrdsed, teistes võrdsemad ning kolmandaid valdavad ainult mehed –, ent soo, vanuse või haridustaseme põhjal üksi ei ole võimalik tuvastada, miks konkreetne inimene on poliitikasse jõudnud, kirjutab politoloog Alar Kilp.