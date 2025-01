Kool. Matemaatika. Pilt on illustratiivne.

Isegi parimad õpetajad ei sobi kõigile õpilastele. Veebiõpe võib olla hea tugi nii kõige andekamate, et iseseisvalt täiendavaid teadmisi omandada, kui ka mahajäänutele, et täiendavat tuge saada, tõi hiljutises artiklis välja TÜ emeriitprofessor Ene-Margit Tiit. Olen vägagi nõus ja näen, et tulevikus saaks veebiõppe toel veelgi enam õpikogemust täiendada, luues alternatiive ja variatsioone, kirjutab haridusuuendaja Maria Rahamägi-Suits.