ENE-MARGIT TIIT Mis saab matemaatika õpetamisest?

Kuid see pole peamine, mis selle idee juures väärtuslik on. Õpetajad on erinevad, ka väga head õpetajad – keda paratamatult igasse kooli ei jätku, on erinevad. On õpetajaid, kes sobivad õpetama andekaid ja huvilisi noori, kelle õpilastest kasvab põlvkondade kaupa silmapaistvaid matemaatikuid.