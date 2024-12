ANDRES KAARMANN Hariduslepe jätab kohustused, aga võtab otsustusõiguse

Tänavune kuumim teema Eesti hariduses on kahtlemata hariduslepe, mis on jõudnud allkirjastamise faasi. Haridusminister on jõudnud ka juba teavitada, et kõik olulised osapooled, välja arvatud üksikud omavalitsused, on otsustanud haridusleppega liituda. See on muidugi ilmselge liialdus, püüd halva mängu juures head nägu teha. 79 omavalitsusest, kes reaalses elus on koolipidajad, õpetajate tööandjad ja palgamaksjad, on ainult üheksa teatanud haridusleppega liitumisest. Kuues omavalitsuses on arutelu veel pooleli ja üle 60 valla-linna on haridusleppele punast tuld näidanud.