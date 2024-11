HALDUSTRAHVIDE DEBATT Pilving: Pakutud sammuga astuks me 30 aastat tagasi

Üheksakümnendate alguses vaadeldi kogu riiklikku järelevalvet rikkumiste eest karistamise ripatsina. Aastatuhandevahetusel loobus Eesti õiguskord sellest otsustavalt ajaloolisest taagast. Pandi alus nii euroopalikule karistus- kui ka haldusõigusele, mis on üksteisest võrdlemisi lahutatud. On vältimatu, et igasuguse süüteomenetluse peamine eesmärk on kontrollida, kas toime on pandud karistatav tegu, ning selle eest karistada. Oleks karuteene ettevõtjate ja niigi hapra majanduskeskkonna vastu, kui seaksime karistamise taas ettevõtluskeskkonna tugisambaks ning ehitaksime selle ümber ka turureguleerimise ja järelevalve.