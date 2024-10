MÄESALU JA TUUS Lünklikule miljonitrahvide normistikule leidub mõistuspärane lahendus

Haldus(kohtu)menetluse normistik on välja töötatud teatud tüüpi menetluse reguleerimiseks. See eesmärk ei ole karistamine. Kui haldus(kohtu)menetluse pooldajad on seisukohal, et seda saab kasutada ka konkurentsitrahvide määramiseks, siis ei ole see ilmselt välistatud. Samas oleks asjakohane tunnistada, et see eeldaks haldus(kohtu)menetluse ümbervaatamist, mis omakorda nõuaks põhjalikku tööd ja avalikku debatti.