MATTIAS JÕESAAR Väärtus- ja hariduslõhe lahendus - rohkem meesõpetajaid

Algatuseks tasub küsida, et milles üldse probleem? Meeste ja naiste erinevustest johtuv teineteise mittemõistmine on tegelikult väga loomulik nähtus. See on suisa inimese kultuuri üks peamisi inspiratsiooniallikaid. Mehed olla pärit Marsilt ja naised Veenuselt, kuid teineteiseta nad elada ei saa. See on andnud lõpmatus koguses materjali nii komöödia-, tragöödia- kui ka draamateoste loomiseks.