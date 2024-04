Arenguseire Keskuse õpetaja järelkasvu tuleviku raporti sõnul on Tallinna ja lähipiirkonna koolide edu võti see, kui kiiresti ja kui suures ulatuses õnnestub haridustehnoloogia abil normaliseerida õpetajate töökoormust. Teine tegur on õpetaja ametihüvede konkurentsivõime kohalikul tööturul, kus muid atraktiivseid töövõimalusi on Eesti teiste linnade ja piirkondadega võrreldes enim.