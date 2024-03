Postimehes viimastel nädalatel avaldatud artiklites on Märt Põder (7.03), Martin Ehala (7.03), Henn Leetna (11.03) ja Jaak Valge (15.03) viidanud, et e-hääletamise tulemused ei ole kontrollitavad ega vaadeldavad, mis ei vasta tõele, kirjutab riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. Viimatistel valimistel eelistas 51 protsenti valijatest seda teha elektrooniliselt, mis näitab, et e-hääletamisest on saanud tava ja sellel on kõrge usaldus.