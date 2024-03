MARTIN EHALA ⟩ Ajalugu on e-valimistele oma hinnangu andnud

Küberturbe ekspert Carsten Schürmann Kopenhaageni IT-ülikoolist on neid tasandeid hästi selgitanud: toimiva e-hääletuse süsteemi suudaks programmeerida ka üliõpilane. Keerukam on programmeerida turvalist hääletussüsteemi, aga ka see on tehtav. Kuid e-hääletuse süsteem peab olema ka kontrollitav. Tõelised raskused algavad sellel tasandil. Püramiidi tipus on usaldus, mida on kõige raskem saavutada.