MÄRT PÕDER ⟩ E-hääletuse kasutust tuleks piirata

Valimiste korraldajad pole suutnud ühemõtteliselt defineerida, mis asi üldse on see elektroonne hääl, mida nad peaks valimiste käigus kokku lugema. Seetõttu on pidanud nad häälte kokkulugemisel tegema hulganisti erandeid, milleks pole neile andnud volitust valimisseadused.