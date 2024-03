HENN LEETNA ⟩ Siit algabki teadmatus ehk e-hääletamine on vastuolus põhiseadusega

Martin Ehala, Postimehe toimetaja kirjutab: «Ajalugu on e-valimistele oma hinnangu andnud.» E-hääletus on olnud kasutusel pea 20 aastat, aga selle põhiseaduspärasust pole veel suudetud terviklikult hinnata. Kuidas saab selline krooniline puudujääk äratada usaldust? ( PM 8.03 ).

Ligi 4000 allkirja kogunud rahvaalgatuses «Ei elektroonilisele hääletamisele» on tõendatud, et riigikogu valimise seadus on diskrimineeriv, sest minu, valija, kes ma hääletan hääletamissedeliga, õigusi on kitsendatud, kärbitud võrreldes valijaga, kes hääletab elektrooniliselt.