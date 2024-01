Andres Kaarmann ⟩ Kas tark rahvas saab endale lubada haridusraha rumalalt kasutamist?

Haridustöötajate ametiühingu juhid on resoluutselt teatanud, et kuni valitsus kümme miljonit eurot lisaraha ei leia, jätkatakse tähtajatu streigiga. Tõsi, streigi fookus on kõigest mõne päevaga päris laiali valgunud. Kes on tänavale tulnud väikese palgalisa ning kes suure töökoormuse pärast. Tõenäoliselt valmistavad aga kõige suuremat pahameelt poliitikute ebarealistlikud katteta lubadused.