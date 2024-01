JÜRI KOTŠINEV ⟩ Putini käekäik 2024. aastal sõltub Zelenskõist

Ukraina armee võitlejad on väsinud ja kurnatud. Ukraina vägedes on suur puudus elavjõust. Korruptsioon mõjutab tuntaval määral sõjaaegset majandust ning sõjaväkke kutsumise protsessi. Läänest saabuv kõrgtehnoloogiline sõjaline abi ei tule kohale sellisel määral ja kogustes, mis kompenseeriks venelaste suurt ülekaalu demograafilises plaanis.

Ukraina ootab pikisilmi F-16 lennukite saabumist. Millal ja kuidas see toimub, ei ole siiani lõplikult selge. Lootused, mida pandi Ukraina eelmise aasta vastupealetungile, ei andnud loodetud tulemust ning üleminek manööversõjalt positsioonisõjale tekitas Läänes paljudel tunde, et Ukraina on saavutanud rindel oma maksimumi ja et on aeg asuda mõtlema sõdimise asemel diplomaatiale selle sõja lõpetamiseks.