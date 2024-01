Ukrainal on presidendiga väga vedanud ning Zelenskõi on üks põhjustest, miks Putini sissetung Ukrainasse on ebaõnnestunud. Pole kahtlustki, et Putin alahindas lisaks Ukraina rahva kaitsetahtele ka oma ametivenda. See on ju pelgalt mingi koomik, kõneldi Kremli koridorides.

Kuid tõele vastab see, et kes naerab viimasena, naerab paremini. Jah, Zelenskõi mängis komöödiasarjas «Rahva teener» ajalooõpetajat Vassõl Holoborodkot, kellest pooljuhuslikult saab Ukraina president. Kuid Zelenskõist ongi saanud president. Mõeldes Ronald Reaganile, tundub, et näitlejaamet ei paku selleks ametiks sugugi halba ettevalmistust: Zelenskõi oskus rääkida selgelt ja kujundlikult on pälvinud imetlust maailma parlamentides. Ootame huviga, mida ta räägib riigikogus.

Võib liialdamata öelda, et Zelenskõi on kujunenud üheks suurimaks käesoleva kümnendi kõnemeheks. Ent ta mitte üksnes ei räägi. Ta on riigi diplomaat number üks, avades lääneriikide toetuskraane, ning tuleb tunnustada tema julgust, kuna ta on korduvalt külastanud rindejoont, käies aasta lõpul näiteks ühes lahingute tulipunktis Avdijivkas.