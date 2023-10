KRISTJAN JÄRVAN ⟩ Rohelise plaanimajanduse käsud ja keelud

Plaanimajanduse ajalugu on pikk ning paraku mitte koos NSVLiga lõppenud lugu – kui piisavalt aega mööda läheb, siis tuleb jälle teatud seltskond, kes arvab, et neil on kõigist parem plaan, kuidas majandus töötama peaks. Praegu on plaanimajandus naasnud roheplaanimajandusena, kirjutab majandusanalüütik Kristjan Järvan (Isamaa).