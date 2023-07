Kristjan Järvan ⟩ Roheplaanimajandus ehk kuidas jagada ämbriga vaesust

«Maailm põleb» on üks levinumaid lauseid, millega rahvast kliima teemal hirmutada. Kui rahvas kardab, siis on hirmutajal kerge pakkuda lahendust, mis läheb vastuollu rahva reaalse tahtega. See meetod töötab nii riigikogu valimistel kui ka pikaajaliste poliitstrateegiate, näiteks kliimaeesmärkide pühaduse hoidmisel. Olenemata sellest, mida keegi arvab kliimamuutustest, on oluline küsida, kuhu maksumaksja raha kulutatakse ja kes selle eest mida saab.