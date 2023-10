ELERI LOPP ⟩ Kas metsloomade arvukuse määravad majanduslikud huvid või teaduslikud faktid?

Viimastel aastatel metsas on siinkirjutaja näinud põtru väga harva, kümme aastat tagasi metsaringi tehes silmasin neid ikka, mitte just iga kord, aga sageli. Nüüd on hea, kui kord poole aasta jooksul ühe põdra ära näeb.

Foto: Eleri Lopp