PEEP MÄNNIL ⟩ Mitmete ulukite tegevusjälgi kohtab looduses üha enam

Loomade asurkonnad on pidevas muutuses ning muutuse suuna määrab ära juurdekasvu ja suremuse suhe. Juhul kui juurdekasv ületab suremusmäära, siis arvukus kasvab, ning kui suremus on juurdekasvumäärast suurem, siis arvukus kahaneb. Arvukuse muutusi on võimalik jälgida erinevas ajaskaalas, sõltuvalt jälgitavate parameetrite võrreldavate aegridade (seirejadade) pikkusest ja nende kogumise sagedusest (seiresammust).