ANALÜÜS ⟩ On aeg samastada mõõdukat ja äärmusliberalismi

Tõnis Saartsi ja Peet Kase Vikerkaare artikkel on esile kutsunud väga vajaliku arutelu meie poliitilise ruumi eelarvamuste ja tabude üle. Saarts möönab oma jätkuartiklis, et on aeg eristada mõõdukat ja äärmuskonservatismi, ja see on hea. Aga poliitilisel skaalal on ka teine pool, ja seal on juba pikka aega toimunud vastupidised arengud.