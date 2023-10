Peamine, mis nende kriitikast kõlama jääb, on see, et me üritame mitmeid politoloogilisi termineid (nagu parempopulism, paremradikalism, liberaalne demokraatia jne) ümber defineerides kohta kätte näidata konservatiivsele maailmavaatele ja selle kandjatele ning neid stigmatiseerides õigustada liberaalide dominanti, koguni ebademokraatlikke vahendite kasutamist propageerides.