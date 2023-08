Teoreetiliselt võib selline uudis tõsi olla, kuna Põhja-Korea on pikka aega arendanud oma küberründe võimeid, mille tõttu kannatavad väga paljud riigid, eelkõige Vaikse ookeani piirkonnas. Lisaks on nende puhul tavaline, et ründeid korraldatakse ka oma lähemate toetajate vastu.