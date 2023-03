ANDRES KÜTT ⟩ Asi pole palgas. «Puder ja kapsad» koolides paneb õpetajad ka raha eest lahkuma

Ehk siis, lihtsalt koolisüsteemi raha peale valades me lihtlabaselt maksame kinni selle, et nutikad inimesed taluksid asju, mida mitte ükski inimene taluma ei peaks. See on väga kallis ja aina kallimaks läheb, sest mõnda asja ei ole küps inimene nõus ka raha eest taluma. Miks ta peaks?