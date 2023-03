LEMBIT MAAMETS ⟩ Jutt metsade jätkusuutlikkust majandamisest on osutunud blufiks

Tartu Ülikooli geograafid analüüsisid raiealade suurusi möödunud 20 aasta jooksul ja leidsid, et alates 2015. aastast on hüppeliselt kasvanud suurte lageraielankide (pindala üle kuue hektari) arv. Ökoloogilisest perspektiivist on see kõige halvem raieviis. RMK felling works. Forest, Clearfelling, drone view, aerophoto FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES FOTO: Sander Ilvest

