Metsade alternatiivne hindamine pole kindlasti absoluutne ja viimase instantsi tõde. Me usume, et metsade alternatiivne hindamine (MAH) on tõele oluliselt lähemal kui praegune ametlik metsastatistika. Ja veel kord: tõe esmaseks kriteeriumiks on see metsamaterjali kogus, mis langilt raiutakse. See kriteerium annab õiguse pigem tavametsakorraldusele kui statistilisele inventuurile.