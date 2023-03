Kuni 80-aastaseid männikuid ja kuusikuid oli 30 aastat tagasi rohkem kui praegu ning üle 80-aastaseid vähem kui praegu. Kase enamusega puistutel jookseb see piir 60 aasta juurest. Võiks ju nagu rõõmustada, et vana metsa on juurde tulnud ja raievõimalustega ei tohiks muret olla. Oleme ju kõik kuulnud väidet, et Eestis on palju vana metsa, mis vajab kiiresti raiumist. Tegelikult see asi nii ilus ei ole.