Märt Läänemets ⟩ Ära usu Langi juttu, Kallase kõnesid kavalaid

Ajal, mil demokraatlik maailm, mille osaks me ka ennast arvame, jälgib kasvava murega Hiina ja Venemaa kokkumängu Ukraina sõja taustal ja üha räigemaks muutuvat külma sõja aegset retoorikat, on mõned poliitikud välja tulnud hoopis teistsuguse vaatega Hiina-poliitikale. Pean silmas 24. veebruari Postimehes ilmunud Siim Kallase lugu ja eriti Rein Langi artiklit 1. märtsil.

Alanud aastale annavad tooni USA-Hiina pingestuvad suhted, mida näitas ka avalikuks tulnud Hiina luureõhupallide skandaal – mis, tuleb välja, on palju laiem, sest Hiina õhupalle on avastanud oma õhuruumis ka Lõuna-Ameerika riigid ja India, Taiwanist rääkimata. Samuti on oluline Hiina väidetavasti plaanitav relvaabi Venemaale ja muidugi Hiina aplombiga rahuplaan – tegelikult küll «Hiina seisukoht Ukraina kriisi lahendamiseks», nagu kõlab selle dokumendi pealkiri. «Rahuplaaniks» hakkasid seda miskipärast nimetama vaatlejad ja ajakirjanikud.