Siim Kallas ⟩ Putin oli Hiina riigiametnikuga kohtumisel paluja rollis

Hiina välispoliitika kõrge esindaja kohtus 22.veebruaril Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Ei, mitte nii! Vale sõnastus! Tegelikult kohtus Venemaa president Hiina välisministeeriumi ametnikuga. Ma ei mäleta, et Eesti Vabariigi president oleks ametlikult kohtunud ühegi teise, ka meile sõbraliku riigi ametnikuga.

Putin oli sellel kohtumisel le demandeur. Eesti keeles pole õieti adekvaatset vastust. Antakse – paluja, nõudleja. Rahvusvahelistel läbirääkimistel ei taha keegi olla le demandeur. See tähendab nõrka positsiooni. Ikka tahetakse läbi rääkida nii, et teine pool oleks paluja, või et positsioonid oleksid võrdsed.