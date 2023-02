REIN LANG ⟩ Hiina üle otsustamiseks on vara

Hiina diplomaadid on öelnud, et viimased 200 aastat ei ole Hiina välispoliitika olnud just kõige edukam. Kuulus on ka hiinlase vastus küsimusele, kuidas hinnata Suure Prantsuse revolutsiooni maailmaajaloolist tähtsust: «Vara on veel hinnata nii värskeid sündmusi.»