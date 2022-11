Madis Somelar ⟩ Õpetajate töö adekvaatne tasustamine ja töötasu diferentseerimine aitab lahendada õpetajate järelkasvu põua

Inimese tehtav töö võib olla erakordselt raske. Järelkasvu olemasolu tööturul näitab, kas leidub inimesi, kes on valmis konkreetset tööd ühiskonnas makstava tasu eest tegema. Aastatepikkune statistika tõestab, et Eesti Vabariigis soovivad üksikud inimesed omandada magistriharidust üldhariduskooli aineõpetajana. Tagamaks õpetajate järelkasvu on vaja kvalifikatsioonile vastavatele õpetajatele maksta adekvaatset töötasu. See eeldab õpetajate reaalpalga hüppelist tõusu, mida 2023. aasta eelarve ette ei näe. Samuti tuleks õpetajate töötasu oluliselt diferentseerida.